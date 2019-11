College: ruimte voor shortstay arbeidsmigranten volledig toekennen aan De Put

MOLENLANDEN • Het college wil op camping De Put toestaan dat er maximaal 120 arbeidsmigranten worden gehuisvest, met een doorgroei naar 210 in 2024. Dat zijn precies ook de aantallen voor heel de gemeente, waarmee de gemeenteraad dinsdag akkoord ging.

Toen stemden de partijen - met uitzondering van Doe Mee Molenlanden - in met het beleid waarin de genoemde aantallen werden vastgelegd. Het gaat daarbij om arbeidsmigranten die maximaal vier maanden verblijven, het zogenaamde short stay.

Uit de besluitenlijst van het college van woensdag blijkt dat burgemeester en wethouders de eigenaar van camping De Put, Hans Kramer, toe willen staan maximaal 120 arbeidsmigranten te huisvesten, met een doorgroei naar 210 in 2024. Daarmee wordt de ruimte die het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten in Molenlanden biedt in één keer volledig ingevuld.

Handhaving

Het college stelt aan de campingeigenaar een serie voorwaarden, waaronder dat het vrijspelen van woningen in de bestaande woningvoorraad en behoefte lokale bedrijven een criterium is. Ook is de eigenaar verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van 24 uur per dag beheer om de veiligheid en handhaving te garanderen.

Daarnaast zal Kramer aan moeten toen dat de arbeidsmigranten die gebruik gaan maken van De Put maximaal vier maanden hier verblijven én dat zij werkzaam zijn bij lokale bedrijven.