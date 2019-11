Politiek VHL aan de slag met toeristenbelasting

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat waarschijnlijk verschillende tarieven voor toeristenbelasting berekenen.

CDA-raadslid Marieke van der Spek stelde donderdagavond tijdens de commissievergadering Algemene Zaken voor om hotelgasten twee euro per persoon per nacht te laten betalen.

Van alle andere bezoekers die in Vijfheerenlanden overnachten - dus ook de campinggasten – zou een euro per persoon per nacht worden gevraagd.

Op die manier krijgt de gemeente toch het geplande bedrag van 210.000 aan toeristenbelasting binnen.

Voorstel

Het college stelde eerder voor om alle recreanten die in Vijfheerenlanden overnachten vanaf volgend jaar 1,75 euro te laten betalen.

In Leerdam werd die belasting tot nu toe niet geheven, in Zederik werd een euro gevraagd, in Vianen golden verschillende tarieven voor een tent, een caravan en een hotel. Voor een hotel moesten gasten 1,70 betalen.

Extreme verhoging

Campinghouders rekenden gisteravond voor dat de geplande verhoging voor hun gasten een verhoging van twintig procent of meer zou betekenen.

Seizoensplaatsen op de Leerdamse campings zouden liefst 230 euro duurder worden. "Door de extreme verhogingen wijken toeristen uit naar elders. Dat gaat ten koste van onze campings, maar ook van de middenstanders waar onze gasten hun inkopen doen", benadrukten de campinghouders die donderdag inspraken. Ze klaagden bovendien over de gebrekkige communicatie rond de plannen.

Amendement

Het CDA bereidt voor de begrotingsbehandeling van komende donderdag 7 november een amendement voor waarin verschillende tarieven voor campings en hotels worden voorgesteld, maar waarin ook zoveel mogelijk bijkomende zaken worden meegenomen.

Dan gaat het onder meer om een vast bedrag voor de seizoenskampeerders, een eventuele overgangsregeling, wellicht een maximumbedrag voor gezinnen, terwijl ook gekeken wordt naar de kosten die de campingeigenaars al gemaakt hebben voor volgend seizoen, zoals folders en drukwerk waarin geen rekening is gehouden met de nieuwe tarieven.

Kritiek

De andere fracties konden zich in grote lijnen vinden in de ideeën van het CDA. Ook wethouder Cees Taal – die kritiek kreeg op de voorgenomen verhoging – én het gebrek aan goede communicatie had geen problemen met het gedifferentieerde tarief.

Op het punt van de communicatie trok hij het boetekleed aan. "Dit proces verdient geen schoonheidsprijs, het had anders gemoeten. Er is onrust ontstaan. Dat trek ik me persoonlijk aan. Ik trek hier lering uit", zei Taal.

André Bijl