Schenking hometrainer voor de Handpalm in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Stichting De Graafstroom Doet heeft onlangs een hometrainer geschonken aan De Handpalm in Bleskensgraaf.

De Handpalm is een woonlocatie in Bleskensgraaf voor zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking.

De Stichting ondersteunt beide groepen met grote en kleine wensen. Veel kleine wensjes zijn in de afgelopen jaren in vervulling gegaan. Gedacht moet worden aan een stukje fietsen met een bewoner, een boodschapje doen bij een bloemenwinkel of een stukje meerijden met een vrachtwagen.

Op woensdag 30 oktober werd er een grote wens vervuld en werd er een hometrainer afgeleverd bij de jeugdgroep van De Handpalm.

De leverancier van de hometrainer is Harting-Bank uit Utrecht. Zij leverden gratis de voetbediening in combinatie met zwenkwiel voor een eenvoudige verplaatsing van de hometrainer de Emotion Cycle 200. Een mooi gebaar van Harting-Bank, dat gewaardeerd wordt door Stichting De Graafstroom Doet en de Handpalm.

De fiets werd 'ingereden' door Tobias (zie foto), die in korte tijd, zeer enthousiast, aardig wat kilometers reed. Op de foto staat tevens Tacha Dedoncker namens Stichting De Graafstroom Doet.