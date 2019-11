OBS Klim-op Hoornaar organiseert succesvolle Fancy Fair

HOORNAAR • OBS Klim-op uit Hoornaar heeft twee weken geleden een succesvolle Fancy Fair gehouden op de school.

Doel van dit evenement was het inzamelen van geld voor aanschaf van nieuw buitenspeelgoed en Stichting Dierenlot.

Schilderijen

Om geld op te halen hadden de kinderen allemaal een schilderij gemaakt van gerecycled materiaal. Basis voor dit kunstproject onder leiding van Ingrid Romeijn Art was een foto van elk kind, dat met verf en diverse gerecycelde materialen was bewerkt door de kinderen. De unieke kunstwerken zijn tijdens de Fancy Fair verkocht. Ook waren er tweedehands boeken en herfststukjes te koop en presenteerde tal van ondernemers van onder andere decoratieve spullen of diensten hun producten met een 'kraam' in de school.

Entertainment

Uiteraard was er voor de kinderen ook voldoende entertainment verzorgd. Zo konden kinderen pony rijden, schminken, luisteren naar verhalen over onder andere Dikkie Dik, maar ook laser-gamen (in samenwerking met Giga Molenlanden). Als hoofd-act verzorgde het Arkels Visserskoor een spetterend optreden in de hal van de Klim-op.