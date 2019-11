Eerste lokale inschrijfavond Glasvezel buitenaf groot succes

VIJFHEERENLANDEN • Half september is Glasvezel buitenaf een campagne gestart om glasvezel aan te leggen in de kleine kernen en linten van Vijfheerenlanden.

De belangstelling voor glasvezel in het gebied is groot. Dit bleek woensdag tijdens de eerste lokale inschrijfavond bij Camping en Café de Koekoek in Tienhoven a/d Lek. Ruim veertig inwoners kwamen naar de bijeenkomst. Ambassadeurs en lokale verkopers stonden klaar met advies en hielpen graag bij het afsluiten van een abonnement.

Met de tijd mee

Ambassadeur Vivian Stemerdink: "Ik heb mij vorig jaar tijdens de vraagbundeling voor glasvezel in het buitengebied van Vijfheerenlanden ook ingezet als ambassadeur. We kunnen niet meer zonder snel internet, zeker niet richting de toekomst. Ook in de kleine kernen moeten we met de tijd mee. Deze mogelijkheid komt nú voorbij. Je kunt zonder extra kosten glasvezel in je huis laten aanleggen en je hebt nu eindelijk keuze uit meerdere dienstaanbieders. Het is toch zonde als je deze kans niet pakt en over vijf jaar spijt hebt dat je niet hebt meegedaan? Meedoen met glasvezel moet je niet zien als een optie maar als een éénmalige kans!"

Komende weken houdt Glasvezel buitenaf nog meerdere lokale inschrijfavonden. De avonden zijn als volgt:

• Maandag 4 november, Locatie: Verenigingsgebouw Internos, Nieuweweg 9 in Hei- en Boeicop;

• Donderdag 7 november, Locatie: Dorpshuis de Biezen, Bongerd 4 in Hagestein;

• Dinsdag 12 november, Locatie: Stichting Dorpshuis Nieuwland, Torenstraat 2 in Nieuwland;

• Woensdag 13 november, Locatie: MFC De Linde, Lindenstraat 1 in Meerkerk;

• Maandag 18 november, Locatie: Verenigingsgebouw De Krooshof, Sidewende 1 in Zijderveld

• Dinsdag 19 november, Locatie: Dorpshuis De Stoof, Kon. Wilhelminalaan 20 in Kedichem;

• Woensdag 27 november, Locatie: Dorpshuis 't Knooppunt, Graaf Florisstraat 4a in Everdingen;

• Donderdag 28 november, Locatie: Partycentrum Schoonrewoerd, Koningin Julianastraat 22 in Schoonrewoerd

Inloop tussen 19:30 uur en 2:00 uur, start presentatie om 19:45 uur. Kom langs om advies in te winnen en een goede vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders.

Vijftien deelgebieden

De vraagbundeling voor de kleine kernen en linten in Vijfheerenlanden is opgedeeld in vijftien deelgebieden. Per deelgebied is een minimale deelname van 35 procent benodigd vóór 16 december 2019. Dan wordt halverwege 2020 gestart met de aanleg in de deelgebieden waar de drempel van 35 procent is behaald.