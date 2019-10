Statiegeldactie voor Walk for Dogs 2017

GIESSENBURG • Bij de Albert Heijn in Giessenburg kan tot aan het eind van het jaar statiegeld gedoneerd worden aan het goede doel van Walk for Dogs 2017.

Deze stichting houdt zich in Roemenië bezig met het verbeteren van de omstandigheden van (zwerf)honden. "Veel honden hebben het moeilijk in Roemenië en worden vaak op straat gezet wanneer ze zwanger zijn", vertelt Sonja Rietveld uit Giessenburg, die sinds vorig jaar betrokken is bij de stichting. Walk for Dogs 2017 werkt in een gebied in Roemenië waar veel armoede heerst en waar honden het als eerste moeten ontgelden.

Het belangrijkste doel van Walk for Dogs 2017 is om zoveel mogelijk honden in dat gebied in Roemenië te steriliseren of castreren, zodat het aantal straathonden zal afnemen. Daarnaast zijn Sonja en haar man Martin betrokken bij het adoptieprogramma van Walk for Dogs 2017. Wanneer straathonden in Roemenië geen goed onderdak geboden kan worden, probeert de stichting de honden naar Nederland te halen ter adoptie.

"Wij zijn enkele weken terug naar Roemenië geweest om de Nederlandse grondleggers Michael en Monique van Walk for Dogs 2017 te bezoeken, die daar wonen. Op onze terugreis hebben we tien honden mee kunnen nemen, waarvoor we nu al zes adoptieadressen gevonden hebben", vertelt Sonja.

Het adoptieprogramma is echter bijzaak voor de stichting. Het steriliseren en castreren van honden in Roemenië is het belangrijkst. De stichting heeft inmiddels bijna 1100 honden kunnen helpen. Een sterilisatie kost in Roemenië 30 euro. Klanten van Albert Heijn die het werk van Walk for Dogs willen steunen, kunnen van week 46 tot en met week 52 op de gele knop drukken bij de statiegeldautomaat, waarmee het geld automatisch gedoneerd wordt aan Walk for Dogs 2017.