Arnold Tuytel verwacht na landelijk protest bouw nog grotere protestacties

OUD-ALBLAS • Arnold Tuytel uit Oud-Alblas, mede-initiatiefnemer van de landelijke protestactie van de bouw in Den Haag, kijkt met gemengde gevoelens terug: er waren goede gesprekken met politici, maar de daad moet wat hem betreft nu nog wel bij het woord gevoegd worden.

Het was woensdag een bijzondere ervaring voor de Alblasserwaardse ondernemer: in Den Haag aanschuiven bij landelijke politici. "Dat was heel apart om mee te maken. We hebben goede gesprekken met elkaar gehad. Nu zullen ze het moeten laten zien. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft toegezegd dat de regels rond PFAS worden versoepel en dat dat binnen twee weken ook bij de gemeenten ingevoerd gaat worden. Dan kunnen veel projecten weer van start gaan. Daar hopen we op."

Afgezien daarvan kijkt Tuytel op een grotendeels geslaagde dag. Al waren er ook zaken die niet goed liepen. De blokkade op de A12 waardoor een deel van degenen die op weg waren naar het Malieveld urenlang vast kwamen te staan in een tunnel. "En daarmee werden de afspraken die we hadden gemaakt glashard niet nageleefd. Er was nog zat plek op het Malieveld. Later op de dag is daar ook de vlam in de pan geslagen. Maar wat wil je, als daar zes uur lang loonwerkers vaststaan die ook al een biertje op hebben."

Bedreigd

Of er een vervolg op de protestactie komt? Zelf hebben Arnold Tuytel en Klaas Kooiker uit Staphorst, met wie hij het protest organiseerde, dat niet in de planning staan. "Maar als ik zie wat er op social media rondgaat, denk ik dat er nog iets heel groots gaat gebeuren. Er zijn groepen die het helemaal zat zijn en die verhaal willen gaan halen in Den Haag. Zij vinden dat wij te keurig zijn, te lief voor de regering. Sommigen hebben mij ook bedreigd aan het einde van de dag. Nee, dat was niet makkelijk om mee te maken."