Lexmondse beschrijft roots in liefdesverhaal van haar grootouders

LEXMOND • Een bijzondere liefdesgeschiedenis die een persoonlijke inkijk geeft in het leven van een familie met gemengd boek. Dat is een korte samenvatting van het boek 'Eelt op mijn ziel' van Yvonne Molenaar uit Lexmond.

In dit boek beschrijft Yvonne het verhaal van haar familie. Toen ze negen jaar was, kreeg ze tot haar verbijstering te horen dat haar opa niet haar echte opa was. Lang geleden, in Nederlands-Indië, het verre thuisland van haar moeder, heeft haar oma een andere man gehad, bij wie ze twee kinderen had gekregen. Door een samenloop van omstandigheden dachten de geliefden van elkaar dat de ander overleden was. In dit prachtige verhaal vertelt Yvonne over de grote liefde tussen haar grootouders en daarmee brengt ze niet alleen een stukje geschiedenis tot leven, maar ook geeft zeen persoonlijk inkijkje in het leven van een familie met gemengd bloed.

"Ik heb leren leven in Nederland, met in mijn achtergrond het besef dat mijn roots ergens anders liggen, in een land dat niet meer bestaat", vertelt Yvonne Molenaar, die geboren is in Gorinchem en opgegroeid in Friesland. Na diverse verhuizingen is ze twaalf jaar geleden neergestreken in Lexmond.

Yvonne: "Mijn leven lang ben ik mensen al aan het vertellen hoe het komt dat ik niet Indonesisch ben, maar Indisch, en dat dat heel iets anders is. Ik wist dat vroeger ook niet. Het was niet belangrijk. Belangrijk was dat wij hardwerkende, aardige personen werden, die het konden redden in het leven en in Nederland."

Het liefdesverhaal dat Yvonne Molenaar beschrijft, gaat eigenlijk over iedereen die opgegroeid is in twee culturen. "Mijn psycholoog legde uit dat ik eigenlijk twee brillen draag; een Nederlandse bril en een Indische bril. Sinds ik me daarvan bewust ben, begrijp ik mijn eigen reacties en reacties om me heen beter."

Schrijven is voor Yvonne van groot belang. Gevoelens en herinneringen op papier zetten geeft haar rust in haar hoofd en in haar hart. Eelt in mijn ziel telt 196 pagina's, heeft ISBN 978-94-6365-175-2 en is uitgegeven bij Elikser. Prijs is 17,50 euro.

Eerder schreef Yvonne 'Komkommertijd', een serie ontroerende columns die zij schreef naar aanleiding van ontmoetingen die zij had als manicure met bewoners van verzorgingshuis Batenstein in Vianen.