Commissie coördineert in Molenlanden activiteiten rond 75 jaar bevrijding

MOLENLANDEN • Er leven in de gemeente Molenlanden vele ideeën rond de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Een commissie onder voorzitterschap van oud-wethouder Kees Boender coördineert de activiteiten en adviseert en informeert waar nodig de initiatiefnemers.

Grote banners met daarop foto's van hoe het straatbeeld in '44-'45 eruitzag, historische boeken, een tocht met oude legervoertuigen en mogelijk een activiteit voor jongeren; onder meer oranjeverenigingen, historische verenigingen en particulieren in Molenlanden hebben al de nodige plannen om 75 jaar bevrijding niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Om recht te doen aan 75 jaar vrijheid en om over en weer te informeren wat er speelt, heeft de gemeente een commissie samengesteld. Het doel is samen met de dorpen en stad in Molenlanden een mooi programma samen te stellen. Kees Boender, oud-wethouder en directeur van cbs De Bron in Molenaarsgraaf, kreeg de vraag of hij voorzitter wilde worden. "Dat doe ik graag. De commissie bestaat op dit moment uit vier inwoners en is daarmee nog niet voltallig. Daarom zijn we op zoek naar commissieleden over de breedte van de hele gemeente, jong en oud."

Provincie

Aanleiding voor het opzetten van de commissie zijn ook de provinciale activiteiten rond het vieren van het einde van de Tweede Wereldoorlog. "Zo komt er een Bevrijdings Express, een bus die ook in Molenlanden langskomt. Mensen worden uitgenodigd om met elkaar het gesprek aan te gaan over 75 jaar vrijheid en wat dat voor hen betekent."

Daarnaast komen er op initiatief van de provincie Bevrijdingsmaaltijden. "Ook in Molenlanden; het is nog niet duidelijk in welke kernen, maar het gaat op meerdere plekken gebeuren. Mooi is dat het Wellantcollege de Bossekamp uit Ottoland medewerking verleent. Zij hebben een kookklas die graag een bijdrage levert aan een aantal van de Bevrijdingsmaaltijden."

Historische routekaart

Een activiteit die de gehele gemeente beslaat is het samenstellen van een historische routekaart met daarop locaties die een connectie hebben met de Tweede Wereldoorlog. "En dat zijn er meer dan je denkt. Niet alleen de officiële monumenten die goed zichtbaar zijn, maar ook bomen, stenen en minder opvallende plekken die verwijzen naar de oorlog. Te voet, met de fiets of met de auto kun je die aan de hand van de routekaart bezoeken."

Degenen die iets willen organiseren zijn van harte welkom om zich te melden bij de commissie. "Heel graag zelfs", knikt Boender. "Door het op elkaar af te stemmen zal de viering van 75 jaar bevrijding alleen maar meer bijdragen aan ons doel: het met elkaar in gesprek gaan over hoe waardevol de vrijheid is, die we al 75 jaar mogen ervaren."