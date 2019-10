Gewijzigde programmering Klokradio op Dankdag

REGIO • De programmering van Klokradio op woensdag 6 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid, is aangepast.

Vanaf 14.00 uur wordt vanuit de Hervormde Gemeente Groot-Ammers een kerkdienst uitgezonden, die speciaal gericht is op de kinderen. Voorganger is Ds. J.W. Verboom. Vanaf 16:00 uur een aflevering van 't Is Bijna Tijd door Dirrie de Jong. Aansluitend de CD van de Week door Leen Ros. De herhaling van Nieuws Info (aanvang 18:00 uur) wordt om 19:00 uur gevolgd door een muzikale Kinderkaravaan. Vanaf 19:30 uur wordt de kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente Maranatha in Nieuw-Lekkerland uitgezonden. Voorganger is Ds. G.J. van Beek. Daarna draait Jan Kees van Vliet 21:15 uur muziek. De verzoeken en de meditatie komen te vervallen. Daarna de gebruikelijke programmering.