Senioren uit Molenlanden zekerder op de been

MOLENLANDEN • Ouderen uit Molenlanden worden samen met beweegcoaches van GIGA Molenlanden zekerder op de been. Dat komt door de valpreventietraining: Zeker op de Been. In acht weken tijd gaan senioren aan de slag om een val te voorkomen.

Zeker op de been is een valpreventietraining voor 60-plussers uit de gemeente Molenlanden. Tijdens de training gaan de senioren in een groep van tien tot vijftien deelnemers aan de slag met houding, balans, spierkracht en gewichtsverplaatsing. Ook leren de deelnemers hoe ze overeind moeten komen op moment dat ze gevallen zijn. Naast voldoende beweging, is er ook aandacht voor gevaren in en rondom huis. Zoals voldoende licht, voldoende telefoons, voeding en medicatie. "Ouderen vallen steeds vaker en dat kan leiden tot ernstige gevolgen. En dat willen we natuurlijk voorkomen", aldus beweegcoach Stan.

Sta versteld

Meneer Bikker, één van de deelnemers, staat versteld. "Sommigen begonnen deze training zo zwak ter been. Het is echt een wonder hoe goed ze al na vier of vijf lessen lopen", aldus meneer Bikker.

"Door de oefeningen die we doen, voel je je sterker en groeit het zelfvertrouwen. Maar niet alleen dat. Stan maakt ons ook bewust van hoe je moet lopen. En wat je het beste moet doen. Of juist moet laten", vult mevrouw Rietveld aan.

Tijdens het bewegen staat plezier voorop. "Ik geniet niet alleen van wat we leren, ook van de sfeer. Je moet elkaar echt meenemen. En we applaudisseren als iets lukt", zo vertelt meneer Bikker. Mevrouw Rietveld: "De gezelligheid en de mensen om me heen zorgen automatisch voor meer zelfvertrouwen. Samen gaan we er gewoon voor."

Groot succes

Zeker op de Been is een groot succes. "We hebben al 244 senioren bereikt en in beweging gebracht. Veel mensen komen af op onze voorlichtingsbijeenkomsten. En een groot deel daarvan meldt zich aan voor de cursus. We gaan door tot iedereen in de gemeente Molenlanden Zeker op de Been is", aldus Stan.

Belangstellenden kunnen een van de informatiebijeenkomsten van Zeker op de Been bezoeken. Op woensdag 20 november in de Dorpskamer Hoogblokland van 14.00 tot 16.00 uur. Of op dinsdag 28 januari in de Dorpskamer in Giessenburg van 15.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl of neem contact op met beweegcoach Stan via info@gigamolenlanden.nl of 06-22810286.