Voedselactie Dorcas voor Oost-Europa

REGIO • Van 3 tot en met 10 november staat Nederland in het teken van de 24e nationale Voedselactie van Dorcas.

In onderstaande plaatsen wordt op vrijdag 8 en zaterdag 9 november voedsel ingezameld. In Molenaarsgraaf en Brandwijk wordt in samenwerking met Jumbo voedsel ingezameld. In Bleskensgraaf wordt in samenwerking met Spar voedsel ingezameld. In Groot-Ammers wordt in samenwerking met Coop voedsel ingezameld. In Nieuwpoort wordt in samenwerking met Spar voedsel ingezameld. In Wijngaarden wordt bij de familie Roubos aan de Van der Hoevenstraat 1 voedsel ingezameld op vrijdag 8 november van 13.00 tot 21.00 en op zaterdag 9 november van 09.00 tot 16.00 uur. In Nieuw-Lekkerland wordt in samenwerking met Albert Hein en Plus voedsel ingezameld. In Hoornaar wordt in samenwerking met Coop voedsel ingezameld.

Het ingezamelde voedsel is bestemd voor de allerarmsten in diverse Oost-Europese landen, zoals Moldavië?, Roemenië, Rusland en Oekraïne. Met name de bejaarden en alleenstaanden hebben het daar nog altijd ontzettend moeilijk. Ze kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze ontvangen. Sommige mensen hebben een te kort aan goede voeding of hebben zelf dagenlang helemaal niets te eten. Door het uitdelen van voedselpakketten, in samenwerking met plaatselijke kerken, wil Dorcas deze mensen de winter door helpen. Naast deze hulp in Oost-Europese landen zal een deel van de opbrengst ook voor Zuidelijk Afrika worden bestemd.