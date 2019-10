Aanpak kruising Vinkenpolderweg-Oude Torenweg krijgt 'prioriteit nummer 1'

ALBLASSERDAM • De aanpak van de kruising van de Vinkenpolderweg en de Oude Torenweg in Alblasserdam wordt met voorrang aangepakt. Die opdracht gaf de gemeenteraad dinsdagavond unaniem mee aan het college.

Het onderwerp kwam nadrukkelijk aan bod tijdens de bespreking van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Meerdere partijen brachten de drukke kruising tussen Alblasserdam en Oud-Alblas onder de aandacht. Camerabewaking, het fysiek onmogelijk maken om vanuit Alblasserdam linksaf de Vinkenpolderweg op te slaan, de blauwe borden vervangen door rode verbodsborden; het kwam allemaal aan bod.

Wat betreft die laatste optie was wethouder Kraijo meteen duidelijk: "We zijn gebonden aan wettelijke regels en die schrijven de blauw met witte borden voor. Ik neem verder uw suggesties mee om te kijken hoe we dat in het uitvoeringsprogramma in kunnen passen."

Veiligheid

Dat was wat het CDA betreft te vrijblijvend. De partij stelde tijdens een schorsing een amendement op om aan de aanpak van de kruising prioriteit nummer 1 te geven. Arco Strop: "De dagelijkse praktijk op de kruising laat zien dat de doorstroming ernstig te wensen overlaat. Er komt steeds meer sluipverkeer vanaf de A15. Daarnaast is het slecht gesteld met de verkeersveiligheid op dit punt voor onder meer de fietsers."

Doel van het amendement: de uitwerking en uitvoering van de aanpassingen zo snel mogelijk uitvoeren. Een uitgangspunt waar alle partijen hun handtekening onder zetten. Met uitzondering van één raadlid, PvdA-er Wim van Krimpen. Hij vond het niet terecht dat het kruispunt voorrang krijgt. "Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan is zorgvuldig en in samenspraak met inwoners opgesteld. Dit kruispunt is als derde benoemd. Het gaat hier om bestuurders die vijf minuten langer moeten wachten; bij andere knelpunten gaat het om veiligheid."