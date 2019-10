Nachtelijke afsluiting A15-tunnel onder De Noord

ALBLASSERDAM • Rijkswaterstaat voert in de nacht van 2 op 3 november onderhoudswerkzaamheden uit in de Tunnel onder de Noord op de A15 tussen Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam.

Van zaterdag 2 november 21.00 uur tot zondag 3 november 10.00 uur vinden werkzaamheden plaats in de tunnel onder De Noord, in de A15 ter hoogte van Alblasserdam. De tunnelbuizen zijn daarbij in beide richtingen afgesloten. Weggebruikers worden omgeleid via de Rotterdamse weg (N915) en de brug over De Noord.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 20 minuten. Van zaterdag 2 november 21.00 uur tot zondag 3 november 10.00 uur gelden de volgende omleidingsroutes:

Verkeer in oostelijke richting, komende vanaf Rotterdam, richting Gorinchem/Nijmegen, volgt de N915 (Rotterdamse weg) door afslag 21 richting Hendrik Ido Ambacht te nemen, over de Brug over de Noord te rijden en in Alblasserdam linksaf de A15 richting Gorinchem/Nijmegen op te rijden.

Verkeer in westelijk richting, komende vanaf Gorinchem/Nijmegen, volgt de N915 (Rotterdamse weg) door afslag 22 Alblasserdam te nemen, via de Edisonweg en de N915 over de brug over de Noord te rijden en in Hendrik IDO Ambacht de borden "A15 Rotterdam" te volgen.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Over de werkzaamheden

Rijkswaterstaat vernieuwt de vermogensschakelaars van de elektrische installatie in de Tunnel onder de Noord. We sluiten de tunnel omdat de veiligheidsinstallaties niet werken tijdens de werkzaamheden. Met dit onderhoud zorgen we ervoor dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan blijven rijden.