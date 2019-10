Crea UP in Lexmond groot succes

LEXMOND • De organisatoren van Crea UP in Lexmond kijken terug op een leuke en creatieve middag.

Voor jong en oud was er van alles creatiefs te doen: haken of breien, een workshop stippen, journal bullet, kaartjes maken of een workshop biljarten en een kerstbal gieten met aquarel verf, het kon allemaal. Organisatie was in handen van Café UP in samenwerking met HaCo en De Gouden Leeuw.