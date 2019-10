Steun voor plan dat balans in toeristisch Kinderdijk moet terugbrengen

MOLENLANDEN • De raadsleden van Molenlanden hebben dinsdagavond tijdens de raadvergadering unaniem ingestemd met de gebiedsvisie voor Kinderdijk, die een goede balans tussen toerisme en leefbaarheid moet bevorderen.

Ook wil de gebiedsvisie voorkomen dat diverse partijen profiteren van het molengebied zonder dat ze een bijdrage leveren aan het werelderfgoed. Er zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat Kinderdijk bezwijkt onder de aanzwellende toeristenstroom, stelt de visie.

Participatie

SGP en ChristenUnie dienden een amendement in waarin ze vroegen om expliciete borging van de participatie door ondernemers, de belangenvereniging Kinderdijk, molenaars en inwoners. Dat amendement kreeg de steun van alle raadsleden.

Vertrouwen

Bij aanvang van de raad maakte Fatih Özdere gebruik van het spreekrecht. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging Kinderdijk. Hij meldde dat het vertrouwen van de vereniging is beschadigd, uit onvrede over het participatieproces. https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/213506/belangenvereniging-kinderdijk-trekt-steun-voor-gebiedsvisie-kinderdijk-in

Boetekleed

Wethouder Arco Bikker erkende: "De gesprekken die gevoerd zijn, zijn niet helemaal zo geland zoals dat zou moeten zijn. We trekken het boetekleed aan, er is door gegaloppeerd, dat is onverstandig."

Harry Stam (CU) wilde weten: "Bent u met ons van mening dat als er ook maar iets gebeurt in dat samenwerkingsspel, dat meteen het vertrouwen daalt. En dat dit te maken heeft met de historie? Het is van belang om mee te nemen in de uitvoering. U moet bouwen aan broos vertrouwen."

Keus maken

Bikker: "Het is wel goed dat we stappen gaan zetten. Als we op onze handen gaan zitten, weten we zeker dat we niks verkeerd doen. Je moet ook een keer een keus maken en zeggen: zo gaan we het doen. Het kan best zijn dat er tien zijn die zeggen: dit vinden we niet zo'n goede oplossing en dat negentig vinden van wel." Stam: "Bij goede participatie kun je elkaars argumenten begrijpen."

Bikker: "Ik denk dat het besef er is dat we geen keuze hebben om op onze handen te gaan zitten. We moeten stappen zetten, anders worden we overlopen."