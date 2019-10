Belangenvereniging Kinderdijk trekt steun voor gebiedsvisie Kinderdijk in

KINDERDIJK • De Belangenvereniging Kinderdijk trekt zijn steun voor de gebiedsvisie Kinderdijk van de gemeente Molenlanden in. Het vertrouwen van de vereniging in de gemeente Molenlanden is beschadigd.

Voorzitter Fatih Özdere uit Kinderdijk legde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering uit wat de reden is van het intrekken van de steun. "We hoorden dat horecaondernemers door een gemeenteambtenaar zijn benaderd, voor een uitkoopregeling of verplaatsing. Dit verraste ons bestuur onaangenaam. Vertrek van ondernemers uit ons dorp is voor ons onacceptabel."

Slaapdorp

Verder zei Özdere: "Vertrek en of verplaatsing van voorzieningen ervaren we als verschraling van het dorp, waardoor Kinderdijk verandert in slaapdorp of vitrine. Het kan niet zo zijn dat onze ondernemers ertoe verleid worden te vertrekken uit het dorp."

Steun

De klankbordgroep voelt zich niet serieus genomen. "We beschouwen onszelf als serieuze partner. We hebben de wethouder gevraagd ons te informeren over de achterliggende gedachte voor het benaderen van horecaondernemers. Ik hoop dat u de urgentie aanvoelt. We hebben geen bevredigend antwoord op onze vragen gekregen. We trekken onze steun aan het gebiedsperspectief in."

Vlam in pan

Joke Stravers (Doe Mee) wilde van Özdere weten of hij van de wethouder antwoord heeft gekregen toen hij hem vroeg hoe het zo heeft kunnen lopen. Özdere: "De burgemeester beloofde ons een raadsinformatiebrief. Die kregen we donderdagavond vrij laat. Ondertussen was in het dorp de vlam in de pan geslagen. Ik moest vanaf mijn vakantieadres ingrijpen. Zaterdag hebben we bij elkaar gezeten. Ik zeg: consulteer inwoners en ondernemers, neem ze serieus. Even snel informeren vinden we geen participatie."

Serieus genomen

Stravers: "U hebt onvoldoende antwoord gekregen. Zegt u nu het vertrouwen op zonder goed hoor en wederhoor te hebben toegepast met de wethouder?" Özdere: "Ik verwacht serieus antwoord op onze vragen, dat vonden we niet terug in de brief. We hadden gevraagd voor 22 oktober te reageren. Wij kregen op donderdagavond 24 oktober antwoord. Het is best ingewikkeld om dan nog met elkaar om de tafel te gaan. Worden we nou eens een keer serieus genomen?"

Teveel gebeurd

Stravers vroeg om geduld en begrip. Özdere: "U weet wat de geschiedenis is van de gemeente in relatie tot onze vereniging. Er is teveel gebeurd. We trekken onze steun in voor het gebiedsperspectief, maar we hebben het niet over wantrouwen richting het college. We willen geen verrassingen."