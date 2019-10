Burgemeester Van der Borg: moreel appèl sluitingstijden terrassen past niet in APV

MOLENLANDEN • Burgemeester Dirk van der Borg vindt een moreel appèl, zoals dat onder meer weerklinkt in de zondagse sluitingstijden van de terrassen in Molenlanden, niet passen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"Dit is het resultaat van politieke afwegingen binnen de gemeenteraad", stelt hij. "Daar hebben het als college mee te doen. Persoonlijk vind ik dat de APV hier niet voor bedoeld is"

Het is een moreel appèl, omdat handhaven van de sluitingstijden van de terrassen op zondag niet aan de orde zal zijn. Pas als er sprake is van overlast, wordt er actie ondernomen. Van der Borg: "Op dat moment gaan we het gesprek aan met betrokkenen om tot een oplossing te komen. Maar als iemand puur op basis van de APV aandringt op handhaven, dan zullen we daar niets mee doen."