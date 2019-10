Groen licht zes vakantiehuisjes De Gespreide Herberg in Langerak en Goudriaan

MOLENLANDEN • Vijf vakantiehuisjes in Langerak en één in Goudriaan plaatsen; De Gespreide Herberg kan als het aan het college van Molenlanden en de provincie Zuid-Holland betreft aan de slag.

Dat meldt wethouder Arco Bikker. "Drie van de vakantiehuisjes komen langs de Lekdijk in Langerak; twee komen er in de plaats van een fruitschuur langs de Tiendweg in Langerak. Één komt er langs De Hoogt in Goudriaan, bij de boerderij van de familie Vonk."

De Gespreide Herberg is een initiatief van de Alblasserwaarders Arjan Kraijo, Lisanne Addink-Dölle, Elco van den Berg en Remco Addink. Zij willen in de streek duurzame 'herbergjes' plaatsen. Deze zijn niet aangesloten op de riolering en het elektriciteitsnet en worden duurzaam vervaardigd.

Tijdelijk

Als de gemeenteraad het voorstel van het college om toestemming voor plaatsing te verlenen goedkeurt, krijgen de vakantiehuisjes een vergunning van tien jaar. Met name de provincie vindt het van groot belang dat de plaatsing tijdelijk is.

Bikker: "We wilden eerst wachten tot er beleid op dit gebied is, maar dat duurde te lang. Vandaar dat we als college hier nu al medewerking aan willen verlenen."

Jan van Arkel

De wethouder deelde daarnaast mee dat De Gespreide Herberg in de molen Jan van Arkel een groepsaccommodatie voor recreatie en toerisme wil realiseren. Eerder waren in de molen van molenstichting SIMAV meerdere bedrijven gevestigd. Ook dit initiatief krijgt groen licht van het college; de raad zal er nog wel goedkeuring aan moeten geven.