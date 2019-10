Tekort 10,2 miljoen euro bij Dienst Gezondheid & Jeugd; ruim 1 miljoen voor rekening Molenlanden

MOLENLANDEN • De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland-Zuid komt 10,2 miljoen euro tekort. De reden daarvan is de sterk gestegen vraag naar jeugdzorg.

Dat stelt wethouder Lizanne Lanser van Molenlanden. "Er is veel meer geld uitgegeven door de Dienst. We lopen tegen een tekort aan van 10,2 miljoen euro. De gemeenten in Zuid-Holland Zuid zullen dat aan moeten vullen. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van ruim 1 miljoen euro; 700.000 euro in 2019 en waarschijnlijk 400.000 euro in 2020."

De tekorten zijn ontstaan door de fors toegenomen vraag naar jeugdzorg in de regio. "Het is een open einderegeling, dus dan loop je het risico op zulke tekorten. Binnen het algemeen bestuur kijken we hoe we meer grip op de stijgende kosten kunnen krijgen. Overigens is dit een landelijke probleem; vergeleken met de rest van Nederland doen we het in Zuid-Holland Zuid helemaal niet zo slecht. Zeker gezien het feit dat het Sociaal Team in Molenlanden heel goed functioneert en wij geen wachtlijsten hebben."

Landelijke overheid

De reden voor de tekorten zoekt wethouder Lanser in 2015. "Toen is deze zorg vanuit de landelijke overheid overgeheveld naar de gemeenten. Er werd toen meteen een bezuiniging van vijftien procent toegepast. In de afgelopen jaren hebben we door de overschotten in bijvoorbeeld de Wmo de tekorten in de jeugdzorg op kunnen vangen, maar dat gaat nu niet meer."