Sportieve impuls voor Hoornaar

HOORNAAR • Vrijdag 1 november wordt Hoornaar officieel twee mooie voorzieningen rijker. De sporttoestellen langs het Oranjepad worden officieel in gebruik genomen en het nieuwe fiets- en wandelpad, vanaf de Lutjeswaardsemiddenweg naar het Oranjepad, wordt geopend.

Al in 2013 is de Dorpsraad Bruisend Hoornaar begonnen met de voorbereidingen om een veilig 'ommetje' te realiseren nabij de kern van Hoornaar. Het pad, waar alleen gewandeld en gefietst mag worden, is ruim 500 meter lang en loopt dwars door de weilanden en langs knotwilgen en wijnstokken.

Wethouder Bram Visser zal vrijdagmiddag om 14:00 uur de naam van het pad onthullen en het daarmee vrijgeven voor gebruik. Dit zal plaatsvinden waar het nieuwe pad aansluit op het Oranjepad.

Op initiatief van de Dorpsraad, ondersteund door GIGA Molenlanden en het gezondheidscentrum PhysioFit, zijn er langs het Oranjepad verschillende sporttoestellen geplaatst. Deze zijn niet alleen geschikt voor de jeugd. Een aantal daarvan zijn ook speciaal geschikt voor senioren.

De officiële ingebruikname zal zijn direct na de onthulling van het nieuwe fiets-/wandelpad door de kinderen van de basisscholen van Hoornaar. Na het startschot, dat wethouder Bram Visser zal geven, gaan de kinderen en ouderen aan de slag met verschillende activiteiten bij het Oranjepad en de Zes Molens. Na afloop staat er wat te drinken klaar en is er voor iedereen een mooie verrassing.