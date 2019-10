Collectanten gezocht voor NSGK in kernen voormalige gemeente Zederik

ZEDERIK • In de week van 11 tot en met 16 november is de landelijke collecteweek van het NSGK, oftewel Het Gehandicapte Kind. Er wordt er al jaren gecollecteerd in Hei- en Boeicop en vorig jaar voor het eerst ook in Lexmond. Dit leverde een mooi bedrag op voor het Gehandicapte Kind.

Nu wil de regionale collectegroep graag ook in de overige kernen van voormalige gemeente Zederik (Ameide, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven) gaan collecteren. In deze kernen zijn collectanten nodig die maximaal ongeveer anderhalf uur kunnen meedoen.

Aanmelden als collectant kan bij Marianne Duits via 06-44640058 (app sturen mag ook) of mailen naar edmarduitsdijk@gmail.com.

Op de foto staat de zoon van Marianne tijdens het collecteren in Hei- en Boeicop.