Molenlanden waardeert ondernemers met Ondernemersontbijt

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden zet haar ondernemers op vrijdag 15 november in het zonnetje om hen te bedanken voor hun ondernemerschap. Met het ondernemersontbijt 'Inspirerend Molenlanden' biedt de gemeente op de Dag van de Ondernemer een ochtend vol inspiratie en gezelligheid.

Van 07.30 tot 10.30 uur kunnen bezoekers in en rond Het Arsenaal in Nieuwpoort verschillende workshops volgen en onderling ervaringen uitwisselen.

Bedanken

Ondernemers zijn voor de gemeente Molenlanden van grote waarde. 'Zij zorgen voor groei, banen en een leefbare gemeente. En dragen bij aan een bruisend verenigingsleven', zegt Teunis Jacob Slob, wethouder bij gemeente Molenlanden. 'En daarvoor willen we hen bedanken. Dankzij een aantal enthousiaste ondernemers hebben we een mooi programma kunnen samenstellen.'

Tijdens het ondernemersontbijt worden verschillende workshops gegeven. De onderwerpen van de workshops variëren van circulaire innovatie, creatieve inspiratie tot het zelf opwekken van energie door zonnepanelen. 'Door de diversiteit aan onderwerpen zit er hopelijk voor ieder iets interessants tussen.'

Netwerken

Tijdens het ondernemersontbijt zijn ook medewerkers en wethouders van de gemeente Molenlanden aanwezig. 'De ervaring van vorig jaar is dat ondernemers het belangrijk vinden om ook te kunnen netwerken', zegt Louisa Broens, accountmanager bedrijven bij gemeente Molenlanden. 'Daar bieden we dan ook ruim gelegenheid voor. Dat is ook voor mij en mijn collega's van belang. Goede gesprekken leiden tot mooie ideeën en kansrijke initiatieven.'

Ondernemers in de gemeente Molenlanden die willen deelnemen aan het ondernemersontbijt op vrijdag 15 november kunnen zich tot uiterlijk 8 november aanmelden via www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt.