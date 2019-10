Provincie start aanleg rotonde in N216 bij Goudriaan in tweede kwartaal 2021

GOUDRIAAN • De start van de aanleg van de rotonde in de N216 bij Goudriaan gaat volgens de provincie Zuid-Holland in het tweede kwartaal van 2021 van start.

In 2017 was er nog sprake van uitvoering in 2018; de toenmalige gemeente Molenwaard trok toen 125.000 euro uit om mee te betalen aan de realisatie van de rotonde. De vertraging komt onder meer door de nieuwe eisen die aan een 'secundaire waterkering' worden gesteld.

"Dat is de N216 op deze locatie", laat een woordvoerder van de provincie weten. "Door de nieuwe regels moet de weg voor de aanleg van de rotonde met veertig centimeter worden verhoogd. De kabels en leidingen in de grond dienen vanwege die verhoging verlegd te worden. We zijn er inmiddels uit met de diverse organisaties van wie deze kabels en leidingen zijn. Dat was een ingewikkelde operatie."

Planning

Begin 2020 beginnen de werkzaamheden om de kabels en leidingen te verleggen. "Dat duurt tot ongeveer het einde van het jaar. De planning is dan om in het tweede kwartaal van 2021 te beginnen met de aanleg van de rotonde, al kunnen we dat nu nog niet met zekerheid zeggen."