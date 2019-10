ALBLASSERWAARD • De Alblasserwaardse klompenrockband Niks aan de Zeis treedt woensdag 30 oktober op tijdens het landelijke protest van de bouwsector in Den Haag. Op het Malieveld spelen ze onder meer de protestsong die ze speciaal hiervoor schreven: 'Met de trekker naar 's Gravenhage' (zie de video aan de onderzijde van dit bericht).

Als het uitgangspunt 'Wat goed is komt snel' klopt, dan moet de nieuwe single van Niks aan de Zeis wel van topkwaliteit zijn. Twee weken geleden besloten de bandleden om over de protesten van de boeren en de bouw een nummer te schrijven. "We zijn samen eraan gaan schrijven en een week later hebben we 'Met de trekker naar 's Gravenhage' voor de eerste keer geoefend", vertelt toetsenist Bastian de Groot. "Een dag later, op donderdag, zijn we de studio ingedoken."

Van vier uur 's middags tot twee uur 's nachts werkten de bandleden hard om het nummer op band te krijgen. En met succes. Maandagavond kwam op YouTube te staan. "En hij is op Facebook al meer dan honderd keer gedeeld en op YouTube al ruim 1500 keer bekeken. Het loopt echt super."

Malieveld

Bijkomend voordeel: ze kunnen 'Met de trekker naar 's Gravenhage' woensdag 30 oktober voor een publiek van duizenden betogers op het Malieveld spelen. "Eén van de organisatoren, Arnold Tuytel uit Oud-Alblas, nam afgelopen weekend contact met ons op om ons uit te nodigen." Een kans die de mannen van Niks aan de Zeis met beide handen aangrepen. "We hebben er heel veel zin in, al weten we niet wat we moeten verwachten. We gaan er met elkaar gewoon een mooie dag van maken."

Ze komen straks net als Bertus Staigerpaip en Henk Wijngaard op de planken. "Maar het doel van ons nummer is niet om door te breken. Ons publiek bestaat voor een groot deel uit boeren en dat zijn we zelf deels ook. Wij willen de boeren en de bouw met 'Met de trekker naar 's Gravenhage' op onze manier ondersteunen. En het is meteen ook een kleine middelvinger naar Den Haag."