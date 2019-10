Werelderfgoed Kinderdijk hoofdlocatie op provinciale Natuurwerkdag

KINDERDIJK • UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is zaterdag de hoofdlocatie van de Natuurwerkdag in de provincie Zuid-Holland. Onder anderen gedeputeerde Berend Potjer is te gast.

Wie zin heeft om zaterdag 2 november de handen uit de mouwen te steken, is van harte welkom in Werelderfgoed Kinderdijk. Fruitbomen aanplanten, een insectenhotel maken, takkenrillen leggen, een rietscherm fabriceren, knotbomen snoeien: het aanbod van werkzaamheden is groot. Ook voor kinderen is er genoeg te doen.

Werkers zijn vanaf 09.00 uur welkom in het Natuurhuis in de entreezone voor groepen aan de Overwaard 2. Na een welkomstwoord van directeur Cees van der Vlist van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) gaan de jongste deelnemers om 09.30 uur aan de slag onder leiding van Marleen van Zwienen. "Er is een dagvullend programma uitgewerkt, maar even een uurtje komen helpen is ook mogelijk," vertelt Debby Gerritsen van de SWEK. "Alle hulp is welkom!"

Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland is één van de speciale gasten. Voor een lunch wordt gezorgd. De dag wordt om 15.00 uur afgesloten met een hapje en drankje. Aan de landelijke Natuurwerkdag deden vorig jaar ruim 15.000 mensen mee, verdeeld over 600 locaties. Het behoud van natuur en landschap staat centraal.

Opgeven kan via www.natuurwerkdag.nl en bij Debby Gerritsen via debbygerritsen@molenskinderdijk.nl.