Sinds de oprichting van het bedrijf in 1989 heeft de wens van de klant altijd centraal gestaan in ons bedrijf. We beschikken over alle denkbare faciliteiten om onze klanten op de juiste wijze van dienst te zijn. Na de overname van het verzorgingsgebied van Autobedrijf van Wijngaarden is ons team uitgebreid met Wilma van Wijngaarden en Peter Vlasblom. Door deze uitbreiding van ons team zullen de relaties van Autobedrijf van Wijngaarden zich welkom voelen in ons bedrijf.

Onze showroom is gelegen in Dordrecht aan de Mijlweg wat parallel loopt langs de A16. Wanneer u een bezoek brengt aan Autobedrijf Vissersdijk vindt u zo uit dat wij beschikken over een prachtig aanbod nieuw Mitsubishi en Mazda personenauto's én occasions van alle merken.

Ook voor onderhoud bent u bij ons in Dordrecht aan het juiste adres! Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn beschikt Automobielbedrijf Vissersdijk naast een prachtig aanbod ook over een geoutilleerde werkplaats en een enthousiast en deskundig verkoopteam.

Daarbij is het voor ons geen enkel probleem om te helpen met de reparatie en het onderhoud van uw Mazda of Mitsubishi. Wij beschikken over een gespecialiseerd team van vakbekwame technici die uw auto voor onderhoud en reparatie compleet onder handen nemen, zodat u weer zorgeloos de weg op kan.