Prachtlinters aan de slag tijdens Natuurwerkdag

BLESKENSGRAAF/ARKEL • Vrijwilligers van Prachtlint zijn heel het jaar actief met het verbeteren van natuurwaarden in de regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Op zaterdagmorgen 2 november doen ze er nog een schepje bovenop. Bij diverse parels van het Prachtlint gaan ze aan de slag. Bijzonder dit jaar is de aandacht voor Groene schoolpleinen.

Op de JP Waale school in Gorinchem gaan schoolkinderen samen met anderen aan de slag met het vergroenen van hun 'leefomgeving'. Onder de anderen ook leerlingen van het Wellantcollege uit Ottoland en Dordrecht die een handje komen helpen. Dit in het kader van een schoolproject van Blauwzaam.

In Bleskensgraaf bij OBS De Stapsteen zullen op zaterdag onder andere wilgen geknot worden op het 'Natuur-ei-land', een door de school geadopteerde Parel. Ook bij parel Boomgaard Onderweg, bij de Koepelkerk in Arkel, gaan vrijwilligers aan de slag. De boomgaard is in beheer gegeven van vrijwilligers van De Punt, verbonden aan Prachtlint. Een heel actieve groep gaat ook op deze Natuurwerkdag aan het werk. In de natuur uiteraard.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via de volgende adressen: JP Waaleschool Gorinchem via directie.jpwaale@stichtingovo.nl, Natuur-ei-land via corina.wigman@upcmail.nl en Boomgaard Onderweg via BoomgaardOnderweg@depuntarkel.nl.