Prijsuitreiking kleurwedstrijd Den Hâneker

GROOT-AMMERS • Kees Commijs en Mariëlle de Bruijn van Den Hâneker hebben vrijdag drie van de vier winnaars van de kleurwedstrijd van Den Hâneker in het zonnetje mogen zetten.

In het kader van het 25-jarig bestaan was bij de Poldernieuws Fokveedag special in september een kleurplaat meegestuurd naar alle leden. Tevens was deze kleurplaat vrijblijvend voor een ieder mee te nemen bij de kraam van Den Hâneker in de Streektent tijdens de Fokveedag op 5 oktober.

Van de ruim 30 ingezonden kleurplaten zijn er in vier categorieën prijswinnaars geselecteerd. Bram & Fleur (categorie t/m 3 jaar), Quinty (categorie 4 - 5 jaar) en Marilene (categorie 6 - 7 jaar) ontvingen een tas met Fien & Teun prijzen, met dank aan Avonturenboerderij Molenwaard (zie foto). De tas voor Annabella (categorie 8 - 10 jaar) staat nog klaar op kantoor, zij kon er wegens vakantie vandaag niet bij zijn.