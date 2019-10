Wanneer de winter nadert, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Je wilt er namelijk warm en comfortabel bij zitten, zelfs wanneer het buiten vriest.

Dankzij een paar simpele aanpassingen houd jij je huis in topconditie tijdens de winter.

1. Controleer je ketel

Hoe kouder het buiten is, hoe harder je verwarmingsketel moet werken. Zorg ervoor dat deze optimaal presteert dankzij een grondige controle. Je kunt zelf controleren of de druk en de temperatuur nog goed zijn, maar het is aan te raden om een installateur in te huren. Hij of zij stelt de cv-ketel goed af en repareert eventuele mankementen. Zo zorg je ervoor dat de ketel je woning zo efficiënt en zuinig mogelijk verwarmt.

2. Voorkom vorstschade

Niets is zo schadelijk voor je leidingen als vrieskou. Daarom moet je al je buitenkranen afsluiten in de winter. Doe je dat niet? Dan bevriest het water in de leidingen, waardoor deze gaan breken en scheuren. Vervolgens heb je in de lente last van lekkages. Vergeet ook niet om de leidingen in koude ruimtes goed te isoleren. Ben je op vakantie in de winter? Zet je verwarming dan niet helemaal uit, maar stel gewoon een lage temperatuur in.

3. Isoleer je woning

Hoe meer warmte jouw huis vasthoudt, hoe lager je energierekening zal zijn. Maak de winter net wat aangenamer door kieren en gaten in je huis te isoleren. Er zijn speciale isolatiestrips verkrijgbaar voor kieren onder je deuren. Gebruik ook plakstrips om je ramen beter aan te laten sluiten. Wil je echt groots uitpakken? Dan loont het om dubbel glas te laten installeren, of om je spouwmuren te voorzien van isolatiemateriaal. Dat is wat duurder, maar het maakt je huis een stuk energiezuiniger.

4. Controleer je dak

Sneeuw en regen zorgen al snel voor waterschade wanneer je dak niet in goede conditie is. Zorg er dus voor dat je je dak goed controleert voordat de winter begint. Repareer eventuele kapotte dakpannen en maak je dakgoot schoon. Zo verminder je de kans op lekkages. Heb je een schoorsteen? Ook deze moet je voor iedere winter schoon laten maken. Dan geniet je gewoon van het knisperende vuur van je kachel, zonder je zorgen te maken over een schoorsteenbrand. Ook dit klusje laat je het beste uitvoeren door een professional, zodat je jouw veiligheid garandeert.