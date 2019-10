COA ontkent contact met Hans Kramer van camping De Put niet

OTTOLAND • Er is wel degelijk contact geweest tussen het COA en Hans Kramer, eigenaar van camping De Put. Dat stelt Kramer in een reactie op een artikel in een regionaal dagblad. Het COA zelf ontkent het contact met Hans Kramer niet.

'Over deze specifieke locatie lopen er geen gesprekken', zo stelt een woordvoerder van het COA in het artikel van afgelopen week. Dezelfde woordvoerder laat in een reactie hierop echter weten dat die mogelijkheid er wel degelijk is. "Via onze unit vastgoed worden regelmatig oriënterende gesprekken gevoerd. Ik ben niet van al die gesprekken op de hoogte. Zulke contacten willen zeker nog niet zeggen dat er een procedure wordt gestart voor een opvangcentrum. In dat geval loopt het altijd met een zorgvuldig traject via de gemeente."

Naast me neergelegd

Hans Kramer benadrukt dat het contact er zeker geweest is. "Dat is een maand of vijf geleden. Er zijn meerdere telefoongesprekken geweest en ik heb een vertrouwelijke mail ontvangen. Maar het speelt momenteel helemaal niet; de optie van een asielzoekersopvang heb ik naast me neergelegd."