Veehandelaar Nel al zestig jaar vrouw in een mannenwereld

GIESSENBURG Nel de Groot-Schreuders uit Giessenburg gaat al haar hele leven de boer op. Letterlijk. Ze is de enige vrouwelijke veehandelaar uit de wijde omtrek. Pas werd ze 75, maar dat weerhoudt haar er niet van rustig door te gaan met haar vak.

Eén voet op het grindpad is voldoende om Nels Entlebucher sennenhond te laten losbarsten in woest geblaf. "We hebben altijd honden gehad", vertelt Nel. Met 'we' doelt ze ook op haar ouders en man, met wie ze ooit de vrijstaande jaren-twintigwoning deelde. "Ik ben in dit huis geboren en er zelden weg geweest. Alleen als zestien-, zeventienjarige ben ik twee keer een weekje van huis geweest, verder heb ik mijn hele leven geslapen in de kamer hiernaast", zegt ze met een hoofdknik naar de westelijke muur van de woonkamer. "Dat is me goed bevallen, hier heb ik mijn thuis."

Vroeg uit bed

Ze staat elke ochtend om half zes op. Dan laat ze eerst de hond uit. "Om kwart voor zeven ga ik weg, naar boeren. Ik vraag hen of er kalveren, koeien of schapen zijn die verkocht moeten worden. De meeste koeien die weggaan zijn voor de slacht. Ik bemiddel tussen het slachthuis en de boer en ik geef de koeien op aan chauffeur Teus Kuiper, die ze ophaalt."

Ze komt bij heel veel boeren in een groot deel van de Alblasserwaard en soms ook daarbuiten. Van Noordeloos tot Herwijnen, van Gorinchem tot Rumpt. Bij de koffie hoort ze hoe boeren moeten knokken. "Ze hebben te maken met zoveel regels, dat is echt droevig."

Eigen vee

Tussen de middag eet ze thuis een warme maaltijd. "Dat is makkelijk als het 's avonds uitloopt." Want ook de hele middag trekt ze van boer tot boer. Op vrijdag ga ik 's morgens schapen uitzoeken en 's middags ophalen. Ook op zaterdag ben ik weer de hele dag de boer op." Zelf houdt ze ook nog regelmatig een aantal koeien. In de wei tegenover haar huis lopen haar schapen en twee koeien. Eigen vee wegdoen vindt ze niet makkelijk. Maar de handel moet doorgaan.

Huwelijk

Ze trouwde rond haar veertigste, met een collega-veehandelaar die ze al jaren kende. "Mijn man Bas is bij mijn vader en mij ingetrokken. Mijn moeder was al overleden." Laat trouwen was een bewuste keuze. "Het werk was te leuk om me te binden." Ook na haar huwelijk bleef ze zelfstandig veehandelaar. "We hadden ieder onze eigen handel."

Ze had nooit moeite om zich staande te houden in een mannenwereld. Als klein meisje volgde ze haar vader, ook veehandelaar, als een schaduw. Toen hij wegviel, was het voor iedereen vanzelfsprekend dat zij doorging. "Die handel was het leven. Ik hou van dieren, dan gaat het vanzelf makkelijk. Als je er op je twintigste tussen wil komen, dan is het best moeilijk. Maar ik groeide erin." Met een schouderophalen: "Ik hoorde ertussen, dat was gewoon." Ze kent één andere vrouw in haar beroepsgroep: die komt uit Vlaardingen en komt ook op mijn verjaardagsfeest."

Koud

Als achtjarige stond ze op koude winterdagen al te blauwbekken bij de kalveren op de markt, op haar klompjes, met de handen diep in de zakken. "Ik moest opletten dat er geen uitsprongen en voorkomen dat mensen er een kalf uit zouden halen. Dat gebeurde toen wel eens." Met een glimlach: "Op de terugweg zei ik tegen mijn vader: volgende zaterdag ga ik niet meer mee, ik heb het nu zó koud gehad. Maar de week erna zei ik: ik probeer het nog éne week. Het was toch te leuk om te gaan en de kou was ik in de tussenliggende week weer vergeten. Mijn vader vond het geweldig dat ik meeging. Nee, ik heb nooit over een ander beroep nagedacht."

Veemarkt

Ze denkt soms met weemoed terug aan de veemarkten van vroeger. "Toen ik kind was, was het veel leuker. Op de veemarkt verkocht je wat je gekocht had, aan slachterijen en boeren. Je kon ook wel eens goed verdienen aan een koe, want op de markt zijn er meer kansen. Als je ze nu wegbrengt naar het slachthuis, is er maar één kans. Je wilt graag handelen, maar nu is er niet veel meer te handelen."

Er veranderde meer. "Vroeger moest je het vee zelf uit de wei halen, aan een touw. Nu gaat het allemaal los op de wagen en ben ik er niet bij als ze worden opgehaald. Ik heb veel gesjouwd. Elk voorjaar schoor ik een flink aantal schapen. Toen mijn moeder ziek werd, ben ik daarmee opgehouden." Dat het vak fysiek licht is geworden, komt mooi uit. "Ik heb artrose in mijn handen. Maar als je bezig bent merk je het zo erg niet."

Verjaardag

Op zaterdag 26 oktober viert ze haar 75ste verjaardag en haar 60-jarig jubileum in de veehandel, in een zaal van De Til. Met mensen die met haar verbonden zijn via de handel, haar familie en 'haar' boeren. Want die laatsten zijn, na al het aan de koffietafel gedeelde lief en leed, ook bijna familie.