Glas en Keramiek Beurs Leerdam viert 30-jarig bestaan

LEERDAM • De 30e Glas en Keramiek Beurs in Leerdam wordt dit jaar georganiseerd van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november. De bezoeker kan rekenen op glasobjecten uit binnen- en buitenland. Zoals antiek, modern glas, gebruiksglas en unica in uiteenlopende technieken, keramische sculpturen, objecten en gebruiksgoed. Kunstenaars presenteren hun nieuwste objecten en verzamelaars hun mooiste stukken.

Met als motto: 'De kunsten van het vuur' worden glaskunst en keramische kunst niet als gescheiden disciplines, maar juist door en naast elkaar gepresenteerd. Daarnaast brengt de Glas en Keramiek Beurs jaarlijks een eigen beursobject en fullcolour catalogus uit, is er voor de mogelijkheid om een van de Art College-lezingen bij te wonen en fungeert de beurs als springplank voor jong talent dankzij een samenwerkingsproject met de Design Academy Eindhoven.

Speciale gast: Bernard Heesen

Voor de 30e Glas en Keramiek Beurs heeft glaskunstenaar Bernard Heesen het Beursobject 2019 ontworpen. Het object heet Rauw kannetje en is op de beurs te koop voor € 199,-. Bernard toont zijn werk in een speciale expositie in stand 4-6. Bernard studeerde van 1977 tot 1984 architectuur aan de toenmalige Technische Hogeschool Delft.

In 1984 betrad hij de wereld van het glas in glasblazerij De Oude Horn, opgericht door zijn vader Willem Heesen. Hij assisteerde zijn vader en koos in 1986 definitief voor de glaskunst. In 1995 trok Willem zich terug en droeg het bedrijf over aan zijn zoon, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende glaskunstenaars van Nederland.

Het Beursobject: 1994-2019

Wat in 1994 begon met een prachtig object van Richard Meitner is inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkende serie, ontworpen door glaskunstenaars van naam, onder wie Menno Jonker, Frank van den Ham, Bibi Smit, Melvin Anderson, Mieke Pontier en Bernard Heesen. De ontwerpen werden in serie gemaakt. De bedoeling van deze serie is een goed stuk van deze kunstenaars voor een klein prijsje onder de mensen te brengen. Tijdens deze beurs zal de gehele serie worden tentoongesteld.

Glas en Keramiek in de polder

In 2017 werd voor het eerst de buitententoonstelling Glas en Keramiek in de Polder georganiseerd. Dit jaar wordt deze tentoonstelling georganiseerd met de steun van de gemeente Vijfheerenlanden en is er door curator Piet Augustijn een mooie expositie samengesteld. Er is werk te zien van o.a. Janneke Bruines, Ton Bruyns, Annelies Deutekom, Hendrike Huijsmans, Ans van den Hurk, Hennie van den Hurk, Cocky Pater en Theo Verhoeff.

Design Academy Eindhoven

De Glas en Keramiek Beurs wil graag jong talent enthousiasmeren voor het materiaal glas. In samenwerking met de Vereniging van Vrienden van Modern glas en het Nationaal Glasmuseum zijn 16 studenten aan de Design Academy Eindhoven uitgenodigd om het materiaal 'glas' te verkennen en hun ideeën in de Glasblazerij Leerdam vorm te geven.

"De bedoeling van dit project is om beginnende designers te enthousiasmeren en stimuleren het materiaal glas te omarmen", aldus Harm Wolthuis, organisator van de Glas en Keramiek Beurs. Onder leiding van Job Meihuizen ontwierpen de studenten een set table-ware van keramiek en gaan zij nu aan de slag in Glasblazerij Leerdam om deze sets aan te vullen met ontwerpen van glas, uitgevoerd door meesterglasblazer Gert Bullée. Op de Glas en Keramiek Beurs zullen de resultaten gepresenteerd worden in een speciale expositie.

Herman Heijenbrock

Tijdens dit jubileumjaar zal er een kleine ode aan de glasarbeider worden gebracht. In de Molenzaal (stand 48) zal werk te zien zijn van Herman Heijenbrock (1871-1948), de schilder van de arbeid, die op een aantal van zijn sfeervolle pasteltekeningen het werk in de glasfabriek toonde. Het twaalftal pastels werd in 2018 op de zolder van het oude Leerdamse gemeentehuis ontdekt door kunstenaar Tom van Campenhout. Deze werken bieden een uniek en accuraat inkijkje in het arbeidersleven in het begin van de twintigste eeuw geven, aangezien Heijenbrock altijd op locatie werkte.

Art College

Speciaal voor de liefhebber van glas, keramiek, kunst en design wordt Art College georganiseerd. Een serie lezingen door experts op het gebied van glas, keramiek en design. Dit jaar zullen restaurateur Nikè Haverkamp en conservator en schrijver Piet Augustijn hun kennis over glas en keramiek delen.

Daarnaast zal Barney Agerbeek zijn toehoorders inwijden in het werk van Bernard Heesen, ontwerper van het Beursobject 2019. Arnout Visser vertelt over zijn werk als ontwerper en verkent de grens tussen design en kunst. En Egge-Jan Pollé zal het leven en werk van 'Schilder van de arbeid' Herman Heijenbrock onder de loep nemen, naar aanleiding van de gelijknamige expositie.

Over Glas- en Keramiek Beurs

De Internationale Glas- en Keramiek Beurs Leerdam 2019 vindt plaats op 1, 2 en 3 november 2019. Cultureel Centrum Het Dak, Tiendweg 9A, 4142 EG Leerdam, tel. 0345-613626. Open: vrijdag 13.00-19.00 uur, zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur. Entreekaarten kosten 12 euro en zijn hier te verkrijgen: https://glaskunstbeurs.nl/bezoekersinfo/entreekaarten