Ruit, brievenbus en bushokje in Oud-Alblas vernield met vuurwerk

OUD-ALBLAS • Afgelopen weekeinde is in Oud-Alblas een ruit van een woning aan het Blussé van Oud Alblasplein vernield met vuurwerk. Volgens een buurtbewoner werd de ruit van de leegstaande woning opgeblazen met cobra's.

Even verderop werd ook de brievenbus van PostNL en een bushokje vernield. Mensen die meer informatie hebben over de vernielingen, kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844.