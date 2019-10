Weer Scholenmarkt voor voortgezet onderwijs in Molenlanden

MOLENLANDEN • Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van alle Molenlandse basisscholen zijn maandag 11 november welkom op de Scholenmarkt voortgezet onderwijs in De Spil in Bleskensgraaf.

Meer dan twintig scholen voor voortgezet onderwijs stellen zich voor aan leerlingen en hun ouders/verzorgers. Aanvang 18.30 uur. De basisscholen, het voortgezet onderwijs en de gemeente Molenlanden houden deze avond om leerlingen en ouders/verzorgers te helpen bij het maken van een schoolkeuze.

Elk kwartier start er een algemene presentatie over de structuur van het voortgezet onderwijs en de schoolkeuze. Er zijn informatiestands van de scholen. Er is gelegenheid kennis te maken met docenten, vragen te stellen en brochures te bekijken. De laatste presentatie start om 20.45 uur, de scholenmarkt is tot 21.15 uur.