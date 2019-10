Symposium afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland in Giessenburg

GIESSENBURG • De afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland viert haar 25 jarig jubileum met een symposium op 14 november in De Til in Giessenburg. Met een inspirerend en gevarieerd programma daagt de afdeling alle partijen uit om de regio in zijn geheel dementievriendelijk te maken.

'Gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden hebben allemaal een rol te vervullen om dat doel te behalen', stelt de afdeling in een persbericht. Tijdens het symposium worden in acht deelsessies verschillende onderwerpen uitgediept en wordt kennis gedeeld. Daarnaast is er een masterclass voor politici en ambtenaren.

Mini-cursus

Dementie-professor Robbert Huijsman staat stil bij de laatste stand van zaken in de Landelijke Zorgstandaard Dementie. Er is een praktische mini-cursus omgang met dementie, een telefoon-app die dat ondersteunt en er is een sessie die laat zien hoe muziek een rol kan spelen om het contact te verbeteren. Het programma wordt omlijst met een lunch, muziek en er is meer dan voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Gemeenschap

Afdelingsvoorzitter Arie Slob geeft de reden en de urgentie van het werk in de regio nogmaals aan en zegt in zijn toelichting dat één op de 5 mensen dementie krijgt. "Op dit moment zijn er 260.000 mensen met dementie in Nederland en het aantal zal de komende jaren bijna verdubbelen! Dementie treft daarom direct of indirect ons allemaal. Wij moeten als gemeenschap er alles aan doen om te zorgen dat mensen die deze ziekte treft in onze regio alle ondersteuning en hulp krijgen die zij nodig hebben. En iedereen kan iets doen. Kom op 14 november en ontmoet medestanders en lotgenoten en leer met wat en hoe we dat samen voor elkaar krijgen."

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het symposium in De Til via het mailadres drechtsteden@alzheimer-nederland.nl.