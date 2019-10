Informatieavond over plan skatetoestellen Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De klankbordgroep van Oud-Alblas houdt dinsdag 5 november een informatieavond over de herplaatsing van de skatetoestellen in het dorp.

Deze zijn onlangs weggehaald van het geasfalteerde terrein bij het trapveld. 'Ze stonden in de weg en waren in een slechte staat. Daardoor waren ze niet meer veilig in gebruik en zijn ze afgekeurd', meldt de klankbordgroep.

De leden zijn ondertussen al ruim twee jaar bezig om hier wat moois voor terug te zetten. 'We willen dit dan ook meteen goed aanpakken. We hebben er voor gekozen om de toestellen op een andere plek te plaatsen. Volledig van betonnen elementen, waardoor het geluidsoverlast duidelijk minder zal zijn.'

Beemd

Inmiddels is er in overleg met de gemeente Molenlanden een plan opgesteld. De klankbordgroep nodigt inwoners uit om op 5 november in dorpshuis De Beemd het plan te komen bekijken. Er is gelegenheid om vragen te stellen. De avond is van 18.30 tot 20.00 uur.