College Molenlanden benadrukt nogmaals: geen boete voor vloeken

MOLENLANDEN • Wie vloekt, hoeft in de gemeente Molenlanden ondanks het onlangs vastgestelde vloekverbod niet bang te zijn voor een boete.

Dat is het antwoord van het college van Molenlanden op vragen van Doe Mee! Molenlanden. Deze partij had vragen gesteld over de juridische haalbaarheid van het vloekverbod en wilde dat burgemeester en wethouders de bepaling juridisch zouden toetsen.

Niet nodig, stelt het college. Al tijdens de raadsvergadering was al aangegeven dat er niet gehandhaafd zal worden op dit artikel. 'Ook in de voorbereidende stukken aan de gemeenteraad is aangegeven dat het artikel op basis van de Molenwaardse APV niet werd gehandhaafd. Daarbij komt dat aan het handhaven van het genoemde verbod geen boete(-clausule) is verbonden.'