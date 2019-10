Eerste exemplaar Bedrijvig Alblasserwaard Vijfheerenlanden voor Jaap Brand

alblasserdam • Jaap Brand van Brand | BBA Architecten uit Alblasserdam nam woensdagochtend uit handen van André de Borst, media-adviseur bij Kontakt Mediapartners, het eerste exemplaar van de nieuwe editie van magazine Bedrijvig Alblasserwaard Vijfheerenlanden in ontvangst.

De ondernemer, inwoner van Bleskensgraaf, staat op de cover van het business-to-businessmagazine, een uitgave van Kontakt Mediapartners. Hij vertelt in de coverstory over de combinatie van creativiteit en commercie. "Voor mij is het juist uniek dat ik beide elementen in mijn werkzaamheden kan combineren. Het creatieve gaat heel goed samen met je zakelijk opstellen."

Een bijzonder zakelijk verhaal uit Groot-Ammers komt daarnaast in Bedrijvig uitgebreid aan bod. Twee toonaangevende bedrijven uit dit dorp, Mourik en brandstoffenhandel Den Hartog BV, bouwen in België mee aan de realisatie van een fabriek waar olie uit plastic wordt gehaald. Het is wereldwijd de eerste waar dit op deze schaal gebeurt én waarbij de initiatiefnemers er geld aan gaan verdienen. De twee ondernemingen geven een blik achter de schermen.

Oldtimer

Daarnaast vertellen drie ondernemers die eigenhandig een oldtimer opknapten over hun liefde voor deze oude voertuigen en gaat Julia Kooyman van Marketing met Pit in op haar besluit om een jaar lang vanuit Vietnam te gaan werken. Bedrijvig Alblasserwaard Vijfheerenlanden valt vrijdag 25 oktober op de mat bij ondernemers.