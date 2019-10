De jonge, losbandige en soms wat humeurige Kate (Emilia Clarke) is niet tevreden over haar leven. Niet alleen vanwege de zware periode die ze heeft doorstaan, maar ook door het irritante gerinkel van de belletjes aan haar schoenen - zij werkt namelijk als elf in een kerstwinkel die het hele jaar door open is.

Tom (Henry Golding) lijkt te mooi om waar te zijn als hij haar leven binnen komt lopen en hij door de muur die Kate om zich heen gebouwd heeft heen lijkt te breken. Terwijl Londen zich klaarmaakt voor de mooiste tijd van het jaar, lijkt niks goed te gaan voor deze twee, maar soms moet je de gewoon naar je hart luisteren... en een beetje 'faith' hebben.

De muziek van George Michael is prominent aanwezig in Last Christmas, waaronder natuurlijk ook de bitterzoete kerstklassieker waar de film haar naam aan ontleent. Daarnaast zal in deze film ook nog nooit eerder uitgebracht materiaal te horen zijn van deze legendarische artiest, die gedurende zijn succesvolle carrière meer dan 115 miljoen albums verkocht heeft en tal van hits gescoord heeft.

Last Christmas draait vanaf 7 november in de bioscoop.

