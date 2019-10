Schippers leggen 30 oktober hun schepen stil; Vereniging van Waterbouwers doet mee aan landelijke protestactie bouw

REGIO • Ook de Vereniging van Waterbouwers, waar onder meer de baggersector deel van uitmaakt, heeft zich bij de landelijke protestactie van de bouw aangesloten.

Op woensdag 30 oktober leggen schippers hun vaartuig stil tussen Zaltbommel en Rotterdam en hijsen ze de vlag halfstok. Dat meldt Arnold Tuytel van Tuytel Groep uit Oud-Alblas, één van de twee initiatiefnemers van de actie.

Sowieso is er brede steun voor de actie. Tijdens de protestactie op het Malieveld komen sprekers van brancheorganisaties als Bouwend Nederland, Cumela en Transport Logistiek Nederland aan het woord. Tuytel: "Daar zijn we heel blij mee. Het laat zien hoe breed onze actie gedragen wordt. Daarnaast hopen we dat minister-president Mark Rutte komt."

Publieksvriendelijke actie

Het idee was eerst om afgelopen woensdag met een kleine delegatie naar Den Haag te gaan, daar met een kraan wat grond uit te laden en via de media aandacht vragen voor de problemen. Maar de vele reacties zorgden ervoor dat Tuytel en Kooiker het groter aanpakten.

Een publieksvriendelijke actie, dat is de inzet. Verwacht van Arnold Tuytel geen oproepen om met shovels snelwegen te barricaderen. "Daarmee snijd je alleen jezelf maar in de vingers. Al snap ik natuurlijk ook wel dat al die werknemers niet met de fiets om met de trein naar Den Haag zullen gaan."

Een uitgebreid interview met Arnold Tuytel staat donderdag in Het Kontakt.