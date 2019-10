Boze brief campinghouders over plan voor verhoging toeristenbelasting

VIJFHEERENLANDEN • Campinghouders in de gemeente Vijfheerenlanden zijn boos over de geplande verhoging van de toeristenbelasting. 'Dit is voor kleine recreatieondernemers gewoon niet te bekostigen.'

Recreanten die in de gemeente Vijfheerenlanden willen overnachten, moeten vanaf januari volgend jaar 1,75 euro toeristenbelasting betalen, als het aan burgemeester en wethouders ligt.

Krappe beurs

John-Paul en Bertine Slob hebben een camping in Leerdam: camping Ter Leede. Ze trekken vooral gasten met een krappe beurs, mensen die op een flat wonen en op het platteland komen genieten van rust en ruimte. Bertine: "Voor hen is ons tarief net te behappen. Veel gasten hebben alweer geboekt voor komend jaar, maar tot op heden weten we officieel nog niets over het nieuwe tarief."

Gelijk duurste

Bas van Mill, woordvoerder van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) in Meerkerk: "In Leerdam wordt tot nu toe geen toeristenbelasting geheven. In Zederik een euro, in Vianen 0,57 euro voor een tent, 1,13 euro voor een caravan of vouwwagen en 1,70 euro voor een hotel. Bed & Breakfasts zijn vrijgesteld. Nu is het plan: alles naar 1,75 euro brengen voor de hele gemeente. Waarmee we gelijk de duurste gemeente in de omtrek worden."

John: "We kregen eind september een mededeling van de gemeente: we gaan toeristenbelasting heffen in 2020, zonder verdere uitleg. Kort daarna werden we gebeld door bureau Legitiem dat in opdracht van de gemeente alle recreatiebedrijven in kaart brengt, voor de controle volgend jaar." Legitiem controleert en inventariseert gemeentelijke belastingen, in opdracht van gemeenten. Van dit bureau kregen John en Bertine te horen wat de hoogte van de toeristenbelasting gaat worden.

Flink bedrag

John: "Weggezet tegen ons gemiddelde dagtarief van 16 euro is het een flink bedrag. Er komt straks voor twee personen 3,50 euro bovenop." Van Mill: "Hier is het nog iets gekker: hier zitten we op 13 euro. Meer dan 25 procent van het tarief gaat straks naar de belasting." Bertine: "Bij vaste plaatsen rekenen ze een forfait van 2,3 keer 1,75 euro. Het gaat hier vaak om echtparen en weduwen of weduwnaars. Voor hen komt er 230 euro boven op een seizoensplek."

Brief

John heeft alle raadsleden en het college aangeschreven, op eigen titel. "In mijn brief maak ik bezwaar tegen de plannen. Een van de raadsleden heeft gereageerd. Die erkende dat het om een forse verhoging gaat. Zijn naam noem ik liever niet. Hij wil zich ervoor inspannen dat de tarieven in lijn gebracht worden met die in de omgeving." Van Mill: "Als je kijkt naar wat er in de fusiegemeenten (Leerdam, Vianen en Zederik, red.) werd geheven, zou je op een gemiddelde van 1 euro uitkomen."

Hotel en B&B

De campinghouders vinden dat voor een overnachting in een Bed & Breakfast en een hotel een ander tarief zou moeten gelden dan voor campings. John: "Er is een groot verschil ten opzichte van de gemiddelde prijs voor een hotelovernachting of een overnachting op een camping." Bertine: "Voor kapitaalkrachtige mensen die zich overnachtingen in een hotel kunnen veroorloven, is dit geen probleem. Maar als je drie weken met een gezinnetje wil kamperen, heeft het echt grote gevolgen. De middenstand in Leerdam gaat er ook onder lijden, net als de middenstand in andere dorpen in de buurt van campings. Want onze gasten gaan wegblijven."

Minder bezoekers

Ook Van Mill verwacht dat het bezoekersaantal op campings in Vijfheerenlanden zal dalen. "De toerist zegt: ik zoek het een gemeente verderop. Als campinghouders gaan we college en raadsleden een brief schrijven. Dit is voor onze doelgroep, de kampeerder met smalle beurs, niet meer te betalen. Op langere termijn zal de bezetting op de campings dalen en worden inkomsten minder, terwijl onze kosten doorlopen. Hierdoor komen onze campings op een punt dat het niet meer valt op te brengen."

Amendement CDA

Lokale politici hebben begrip voor de zorgen van campinghouders. Maria de Jong-Middelkoop (CDA Vijfheerenlanden): "We begrijpen de zorgen van de campinghouders volledig. Het is voor Leerdam uiteraard een flinke kostenverhoging, maar dat geldt ook voor de campings in voormalig Zederik en Vianen. Daar gaat de belasting ook bijna verdubbelen. Wat het CDA betreft staan deze bedragen niet in verhouding met de tarieven van de campings. Dit heeft grote gevolgen voor alle gasten, met name vaste gasten met een jaarlijkse standplaats. Wij zullen daarom in de raadsvergadering een amendement indienen om de toeristenbelasting naar 1 euro te brengen voor Vijfheerenlanden."

Ander tarief

Hanneke van der Leun-Schout, Fractievoorzitter VVD Vijfheerenlanden: "Wij zien meer in een tarief voor campings en een tarief voor andere overnachtingslocaties. Net als een redelijk voorstel voor mensen die een seizoensplek boeken bij een camping."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat bij het bepalen van de hoogte van de toeristenbelasting is gekeken naar de tarieven van de fusiegemeenten Zederik en Vianen. Leerdam hief géén toeristenbelasting. Het college wil de aanpak van Vianen overnemen en komt daarmee uit op genoemd bedrag, aldus een woordvoerder van de gemeente. Na de begrotingsbehandeling wordt in de raad van 12 december de belastingverordening ter vaststelling aangeboden.

Harmonisatie

De gemeentelijk woordvoerder noemt de toeristenbelasting één van de harmonisatieopgaven in Vijfheerenlanden. Dit houdt in dat de fusiegemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hun tarieven op één lijn moeten brengen. In Vianen waren de Bed & Breakfasts vrijgesteld van toeristenbelasting. De raad heeft bij de vaststelling van de Kadernota 2020 besloten de toeristenbelasting gemeentebreed in te voeren. Op 7 november behandelt de raad de begroting voor 2020. Hierin zijn inkomsten voor toeristenbelasting begroot op 195.000 euro.