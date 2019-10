VHL steunt project prachtsloten

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden geeft een bijdrage van 10.000 euro aan het project Prachtsloten. "Wij praten niet over de versterking van de biodiversiteit, we doen het gewoon", zegt wethouder Maks van Middelkoop.

Stichting Blauwzaam en het collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden optimaliseren in dit project het beheer van minimaal tien karakteristieke sloten en oevers op de grens van stad of dorp en de polder. De sloten worden drie jaar goed in de gaten gehouden, zodat duidelijk wordt of het ingezette beheer een positieve uitwerking heeft op de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Het project 'Dotterslingers in de polder', dat aansluit bij 'Prachtsloten', brengt de goudgele dotterslingers weer terug in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

In het kader van het Meerjarenprogramma Groen Verbindt worden in deze periode 34 projecten uitgevoerd. In Vijfheerenlanden gaat het onder meer ook om het Prachtlint Meerkerk, Stadspark Leerdam en het Toeristisch Overstappunt Leerdam.