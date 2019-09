O en U repeteert voor jubileumconcert

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • In het verenigingsgebouw de Overstap te Brandwijk repeteert het Gemengd Streekkoor O en U voor het jubileumconcert op zaterdag 21 september in de Hervormde kerk te Molenaarsgraaf. Het koor bestaat dan precies 125 jaar.

O en U zingt o.l.v. dirigent Jos Post en pianiste Jelly van Aken verzoeknummers uit de oude doos die bekend zijn voor onze oud-leden. Dit zijn o.a. Ave verum corpus, Slavenkoor, Domine salvam fac, Dona nobis pacem en Herr, deine Güte. Nieuwe nummers, zoals The Royal line, Magnificat, Gott meine Zuversicht, (ps 23) staan ook op het programma. Het thema voor het jubileumjaar is Dank en Eer.

Het kinderkoor Jonge Klanken o.l.v. Rianne Stouten werken mee aan dit concert. Een Pools kamerkoor uit Myslowice komt naar Nederland om met ons het jubileum te vieren.

Dit is een afvaardiging van het Poolse koor Jubilate Deo. Zij waren in oktober 1988 voor het eerst in Nederland en logeerde toen bij leden van O en U.

Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum hebben de leden van O en U andere kleding. Na het concert is er in de Rank, naast de kerk gelegenheid om het koor te feliciteren. Na het jubileumconcert begint O en U te repeteren voor het Kerstconcert op dinsdag 17 december m.m.v. sopraan Annelies Schep. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Overstap te Brandwijk. Voor meer informatie: www.streekkoor-o-en-u.nl.