Gemeente Vijfheerenlanden krijgt jeugdlintje

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat een jeugdlintje invoeren. De lintjes zijn bedoeld voor inwoners van zes tot 25 jaar die in de gemeente wonen en zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen of de gemeente.

Ook jongeren die een buitengewone prestatie hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen, komen voor het lintje in aanmerking. Met het jeugdlintje toont de gemeente haar waardering voor jeugdige inwoners die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd.

In de voormalige gemeenten Vianen en Zederik was het al de gewoonte dergelijke jongeren in het zonnetje te zetten. Het is de bedoeling om dat beleid in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voort te zetten. "Juist in deze tijd vraagt de gemeente veel van haar eigen netwerken. We vinden het bovendien van groot belang dat kinderen en jongeren gehoord worden. Jongeren die zich actief inzetten voor hun medemens zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Jong geleerd is oud gedaan", schrijft het platform JongVHL dat het voorstel heeft voorbereid. In dit platform zijn bijna alle fracties uit de gemeenteraad van Vijfheerenlanden vertegenwoordigd.

"Dit voorstel ligt in lijn met het beleid van de voormalige gemeenten Vianen en Zederik. Daarmee zetten we een goede traditie voort", schrijft het platform. Door de uitreiking van het lintje wil de gemeente de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren verder stimuleren. Alle inwoners van de gemeente én personen die contact hebben met kinderen en jongeren kunnen 'kandidaten' voor het lintje voordragen. De aanmeldingsprocedure gaat op dezelfde manier als bij koninklijke onderscheidingen.

Om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor het jeugdlintje worden criteria opgesteld. Zo wordt gekeken naar het bijzondere en de uitstraling van de activiteit of prestatie en naar de voorbeeldfunctie voor anderen. Bovendien mag de prestatie niet langer dan een jaar geleden geleverd zijn. Ook mag de inzet of prestatie niet eerder beloond zijn. Bij de onderscheiding hoort een blijvende herinnering, zoals een speldje of een lintje.

Donderdag staat het lintje op de agenda van de commissie Algemene Zaken. De gemeenteraad buigt zich op 3 oktober over het voorstel. Omdat in het platform JongVHL bijna alle fracties vertegenwoordigd zijn, is de kans zeer groot dat het jeugdlintje er inderdaad komt.