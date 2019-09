Gondelvaart; varend feest over de Alblas

ALBLASSERDAM • Honderden mensen hebben zaterdag 14 september op diverse plekken langs de route een bezoek gebracht aan de gondelvaart over de Alblas.

De gondelvaart ging rond 19.45 uur met zeventien bootjes van start bij het Oosteinde in Oud-Alblas. Veel deelnemers hadden weer veel tijd gestoken in hun creaties. Het thema van de vaart van dit jaar was 'Sport en Spel'.

Langs de hele route waren tuinen verlicht en stonden mensen, soms rijen dik, om de bootjes te bewonderen en om foto's te maken. Voor de deelnemers waren er mooie geldprijzen te winnen. Voor het eerst waren er dit jaar ook mooie prijzen te winnen. Voor de boten: 400, 200 en 100 euro voor de eerste drie prijzen.

De eerste prijs was voor 'IJsclub de Scheve Schaats'. De tweede prijs ging naar de kinderen van de ganzenbord-gondel en de derde prijs was voor de boksring-gondel van Maat uit Alblasserdam. Verder werd er een dinerbon beschikbaar gesteld voor de familie Van Erk van de Noordzijde in Oud-Alblas, omdat deze familie hun tuin langs de route het mooist had verlicht.