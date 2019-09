107e Fokveedag Boerenlandfeest - zaterdag 5 oktober 2019, 09:00 - 16:00 uur.

Kom naar het Boerenlandfeest in Hoornaar. Dit jaar staan er weer ruim honderd kramen met allerlei handelswaar op de gezellige markt van de Fokveedag. Op de 107e fokveedag vinden er ook diverse keuringen plaats, zoals bijvoorbeeld de rundveekeuring en de Shetlandponykeuring. Tevens worden er in het pauzeprogramma diverse shows gegeven. Kortom, een veelzijdig evenement dat van 9.00 – 16.00 plaatsvindt in het centrum van Hoornaar.

Kijk voor meer informatie op: www.fokveedag.nl

Toegangskaarten kosten in de voorverkoop 8,00 euro voor volwassenen (v.a. 13 jaar). Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Op Fokveedag Boerenlandfeest zelf bedraagt de entreeprijs 10,00 euro.

Om kaarten te winnen kunt u tot 20 september bellen met: 0909-5010581 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten) en kies voor toets 7 in het keuzemenu.