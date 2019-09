Plannen voor Repair Café in de Dorpskamer

NOORDELOOS • Vanuit de Dorpskamer in Noordeloos wordt het initiatief genomen om binnenkort te starten met een Repair Café.

Nelie Slob en Klazien de Groot zijn vrijwilligers bij de Dorpskamer en zij vertellen dat hun initiatief samen valt met de landelijke campagne van SIRE, die deze week is gestart onder het motto: 'Waardeer het, repareer het'. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het niet zomaar weggooien van kapotte spullen, maar ze een tweede kans te geven door te zien of ze gerepareerd kunnen worden.

Volgens Nelie heeft niet iedereen even veel reparatiekennis en niet iedereen is even handig. Juist om dit soort reparatiekennis te delen en over te brengen, worden overal in het land Repair Cafés opgezet. Bij een Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen langs brengen, en deze samen met een vrijwilliger repareren. Nelie: "Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en natuurlijk ook gewoon heel leerzaam en gezellig."

Nelie en Klazien doen een oproep aan dorpsgenoten die handig zijn en hulp kunnen bieden bij allerlei soorten reparaties, zoals bijvoorbeeld kleding, textiel, fietsen, kleine elektrische apparaten en meubels. Zij hopen te starten met eenmaal per maand een ochtend of middag in het Noorderhuis.

Voor informatie en aanmelden kan men terecht bij Nelie 06-22422050 of Klazien 06-18150641. Een mail sturen kan ook: dorpsberaad.noordeloos@gmail.com.