Molenlanden wil besluit nemen over arbeidsmigranten

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden bespreekt op dinsdag 24 september de beleidsnotitie Arbeidsmigranten. Van de raad wordt een standpunt gevraagd over de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten.

Aanleiding voor de beleidsnotitie zijn de plannen met camping De Put. De nieuwe eigenaar van het complex naast het sportpark achter Ottoland wil hier 100 tot 150 chalets plaatsen voor arbeidsmigranten. Dit stuitte op weerstand van de overige campinggasten en vanuit de Molenlandse politiek. Met name DoeMee Molenlanden, veruit de grootste partij in de raad, heeft zich kritisch uitgelaten over dit plan.

Voordat de gemeente over De Put een beslissing wil nemen, wordt er eerst in algemene zin nagedacht over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat gebeurt op 24 september met de genoemde beleidsnotitie.

In die beleidsnotitie wil de gemeente inzetten op centrale huisvesting van arbeidsmigranten, om de groei van de vraag naar huisvesting voor de doelgroep short stay in de komende jaren op te vangen. Dit zet de deur open naar de komst van arbeidsmigranten op De Put.

Voor wat betreft de bestaande woningvoorraad in de kernen wil de gemeente beperkte passende huisvesting voor mid stay toestaan. Het voorkomen van overlast en verdringing van overige woningzoekenden zijn hierbij belangrijk voor de gemeente.

Het gemeentebestuur vraagt op 24 september van de gemeenteraad om in te stemmen met de beleidsnotitie.