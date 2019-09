Vijfheerenlanden tekent Direct Duidelijk-deal

REGIO • Burgemeester Jan Pieter Lokker en raadslid Dico Baars (ChristenUnie) ondertekenden gisteren de landelijke Direct Duidelijk-deal.

De gemeente spreekt hiermee af dat haar medewerkers duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. De Direct Duidelijk-deal is onderdeel van de aanpak 'Versimpelteam', één van de actiepunten uit het coalitieakkoord.

Wat is direct duidelijk communiceren? Direct duidelijk communiceren betekent: 'je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn'.

De aanpak bestaat onder andere uit trainingen voor medewerkers om direct duidelijk te communiceren en om laaggeletterdheid te herkennen.

Standaardbrieven

Daarnaast worden het komende jaar alle standaardbrieven van de gemeente bekeken op duidelijkheid. Er komt een expertteam van inwoners die moeite hebben, of hadden, met lezen en schrijven. Zij bekijken de brieven en geven tips om ze te verduidelijken.

Vervolgens worden de brieven aangepast en ingevoerd. Het streven is om eind 2020 tachtig procent van de brieven te hebben bewerkt.

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Het is een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). Zij willen het probleem van onduidelijke overheidstaal aanpakken.